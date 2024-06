Intelligenza artificiale, lunedì l’incontro aperto dei Giovani imprenditori

“Esplorare la giungla digitale. Intelligenza artificiale: mito o realtà tangibile alleata di imprenditori e professionisti? Una guida pratica per muovere i primi passi”. Sono questi il titolo e i temi dell’interessante incontro organizzato dal gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio (nella foto la presidente Claudia Salas Lazzari) e in programma lunedì 11 giugno alle 15.30 a Palazzo Sani. Relatori della giornata – a ingresso libero per il pubblico – saranno l’ingegner e digital innovation manager Daniele Luchi; l’avvocato Giulia Tirozzi, esperta di diritto digitale e d’autore e del tema dei dati personali; il professor Jonathan Poritz, scrittore.