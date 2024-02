Indovina e vinci il Teatro. Nasce il quiz pro cultura

Si chiama “Vinci il teatro con l’Informagiovani” ed è il nuovo progetto dedicato agli under 30 che, rispondendo ad alcuni quiz che verranno proposti attraverso i canali social, potranno vincere due biglietti per assistere gratuitamente allo spettacolo in programmazione al teatro del Giglio. L’iniziativa, che nasce dalla collaborazione fra l’Informagiovani e il Giglio, ha lo scopo di promuovere la frequentazione giovanile dei luoghi della cultura cittadini, ed è stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale, impegnata a incrementare l’attività a sostegno dei giovani del territorio. “Siamo veramente lieti – spiega a questo riguardo l’assessore all’Urp Moreno Bruni – di questo nuovo, importante rapporto di collaborazione, che servirà a promuovere la cultura, e nella fattispecie la frequentazione del teatro cittadino, fra i giovani. L’informagiovani sta vivendo una stagione di nuove, importanti progettualità, grazie anche al rapporto che si va consolidando con enti del territorio come il teatro appunto, ma anche con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, con la quale abbiamo attivato un’iniziativa sul bando della commissione giovani e con l’organizzazione che promuove la biennale Cartasia, con la quale stiamo confrontandoci in vista dell’edizione di quest’anno”.

“Questa collaborazione con il Comune di Lucca e con l’Informagiovani – afferma Giorgio Angelo Lazzarini, amministratore unico del Teatro del Giglio – ci rende particolarmente felici: ci permette infatti di contribuire alla formazione delle nuove generazioni già così provate dal Covid e di diffondere ulteriormente la cultura teatrale tra i giovani.” Il progetto. In collaborazione con il teatro del Giglio, l’Informagiovani del Comune di Lucca mette in palio sei biglietti gratuiti per i seguenti spettacoli teatrali: Perfetti Sconosciuti, in scena domenica 25 febbraio, Venere Nemica, domenica 3 marzo, Non è vero ma ci credo, domenica 14 aprile. Ogni omaggio è legato ad un quiz che verrà pubblicato il venerdì pomeriggio precedente allo spettacolo, sulla pagina Instagram dell’Informagiovani (@luccagiovane).

Si comincia oggi. Le prime due persone che risponderanno correttamente alla domanda via WhatsApp al 3333735977 vinceranno l’ingresso allo spettacolo domenicale.