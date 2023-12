Incredibile Summer Festival. Anche Mika e Sam Smith nel cast con le uniche date italiane 2024

Altre due grandissime star per il Summer Festival 2024 e altre due esclusive italiane: Mika e Sam Smith si esibiranno, rispettivamente il 19 e il 20 luglio, in piazza Napoleone. La prevendita scatterà lunedì dalle 10 per Mika e dalle 11 per Smith su TicketOne. E’ davvero sorprendente cosa è riuscito a fare il patron Mimmo D’Alessandro in questa ultima settimana, con una serie di annunci a raffica che hanno davvero sorpreso tutti.

Proprio ieri Mika, nel giorno dell’uscita del suo nuovo album “Que Ta Tête Fleurisse Toujours”, ha annunciato le date del suo prossimo tour, in partenza a marzo, che vedrà la popstar esibirsi in Francia, Lussemburgo, Svizzera, Belgio, Paesi Bassi, Germania, Regno Unito e Irlanda e Italia, con il solo concerto a Lucca del 19 luglio, dove i fan potranno asoltare tutti i brani più amati, da “Grace Kelly“ in poi. Dal 2007 a oggi Mika ha venduto oltre 15 milioni di album in tutto il mondo e ottenuto dischi d’oro o di platino in ben 32 paesi. E’ stato nominato e ha vinto premi in tutto il mondo, tra i quali Grammys e Mtv Awards in Europa, Asia, Australia e Giappone.

Ma l’artista libanese è conosciuto anche per le sue apparizioni in Tv dal pubblico anche per le sue apparizioni in TV: in Italia come giudice di “X Factor“ e come conduttore del programma “Stasera Casa Mika“, premiato da grandissimi ascolti e visto anche da chi non lo aveva mai apprezzato come cantante pop.

E un’altra star del pop mondiale, Sam Smith, salirà sul palco di piazza napoleone il 20 luglio, nella sua unica data italiana. Controverso, disinibito, accattivante, Sam Smith è uno dei portavoce della nuova generazione. Il suo stile eccentrico e i suoi video musicali elettrizzanti lo hanno portato ad essere icona della musica pop degli ultimi anni e a parlare al grande pubblico di libertà e accettazione di sé. Nei suoi 10 anni di carriera, l’artista britannico è riuscito a scalare le vette delle classifiche mondiali. Il suo ultimo album “Gloria”, pubblicato nel 2023, ha regalato al pubblico la super hit “Unholy“, brano che vanta un “featuring“ con la cantante Kim Petras, esponente della comunità LGBTQ+.

Sam Smith si fa conoscere nel 2014 con il disco d’esordio “In the Lonely Hour” che viene certificato due volte disco di Platino negli Stati Uniti e otto volte Platino nel Regno Unito, raggiungendo il primo posto della Billboard 200. Grazie a “In the Lonely Hour”, Sam Smith vince due Grammy Awards, seguiti da altri due Grammy vinti grazie alla hit mondiale “Stay With Me”, estratta dallo stesso album. Nel 2015 esce il brano “Writing’s On The Wall”, colonna sonora di James Bond “Spectre”, premiato con un Golden Globe e un Academy Awards. Sam Smith ha oggi all’attivo 35 milioni di album e 260 milioni di singoli venduti e 45 miliardi di streaming.

Paolo Ceragioli