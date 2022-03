Lucca, incidente stradale per il sindaco Tambellini

Lucca, 10 marzo 2022 - Incidente stradale questa mattina, 10 marzo, dopo le 9 per il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini. Il primo cittadino, in sella alla sua Vespa, stava raggiungendo Palazzo Orsetti per partecipare alla riunione di giunta quando in piazza Santa Maria Corte Orlandini si è scontrato con una Fiat Panda. L'urto è stato molto forte. Tambellini è caduto a terra ma è rimasto sempre vigile e cosciente tanto che voleva comunque partecipare alla riunione di Giunta ma per precauzione è stato trasferito in codice verde al pronto soccorso. Sul luogo dell'incidente la polizia municipale per ricostruire l'esatta dinamica.