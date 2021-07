Altopascio (Lucca), 25 luglio 2021 - Tragedia all'alba di domenica a Altopascio. Un 26enne è morto e altri due amici sono rimasti feriti in un incidente che è avventuto intorno alle 6 in località Marginone, in via Ponte ai Pini. L'auto sulla quale la vittima viaggiava avrebbe improvvisamente sbandato ribaltandosi sulla sede stradale. Immediato l'allarme, dato anche da altri automobilisti e da persone della zona.

Sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno estratto dalle lamiere la vittima. Per il ragazzo non c'è stato niente da fare. Il 118, che nel frattempo aveva allertato anche l'elicottero Pegaso, non ha potuto che constatare il decesso. Gli altri due feriti sono stati trasferiti in ospedale. L'auto è andata distrutta nell'incidente. Avvenuto in via Ponte ai Pini, all'intesezione con via Ponte alla Ciliegia.

Pegaso, che era atterrato in un campo vicino al luogo dell'incidente, è poi ripartito. Si indaga sulle cause dell'incidente: si cerca di capire perché l'auto abbia perso il controllo. Non risultano coinvolti altri veicoli.

