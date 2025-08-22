Inaugurati i “lastri” rinnovati. Tour con Giani e le autorità

Gioviano, Partigliano, Corsagna e Anchiano hanno il loro “lastro” rinnovato. Il tour inaugurale, alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, dell’assessore regionale Stefano Baccelli e del consigliere regionale Mario Puppa, si è tenuto ieri. Insieme ai rappresentanti della Regione, oltre al sindaco Patrizio Andreuccetti, anche molti membri dell’amministrazione comunale.

“Il tour - ha spiegato Andreuccetti - segna il punto conclusivo a una serie di importanti interventi di restauro e recupero delle antiche pavimentazioni in selciato delle nostre frazioni. Lavori che sono stati resi possibili da un investimento da 300 mila euro, messo a disposizione dalla Regione. Oltre al selciato, Gaia si è occupata del rifacimento dell’acquedotto, delle fognature e della rete di regimazione della acque superficiali per dare nuove funzionalità e nuovi e più moderni servizi alle frazioni del territorio. Grazie, dunque, agli uffici che hanno lavorato con attenzione a questi interventi e alla Regione per avere dimostrato attenzione e sensibilità al nostro comune. Grazie infine alle comunità che hanno arricchito questa mattinata organizzando bei momenti di condivisione”.