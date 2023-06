Inaugurata la grande retrospettiva di John Bellany a Barga e al Palazzo delle Esposizioni

Domenica 2 luglio, alle 11, verrà inaugurata, al Palazzo delle Esposizioni di piazza San Martino, “Time will tell. Il tempo ci rivelerà”, la retrospettiva dedicata a John Bellany, che vanta un ricco corpus di opere dell’artista scozzese (uno dei più importanti del XX secolo), dagli anni giovanili fino al trasferimento in Toscana. L’esposizione, in tandem con quella allestita dal Comune di Barga (promotore del progetto) alla Fondazione Ricci, costituisce una grande mostra antologica, realizzata a dieci anni dalla scomparsa dell’artista. La retrospettiva, curata da Helen e Angela Bellany, sarà dunque alla la Fondazione Ricci di Barga (dal 1 al 22 luglio) e al Palazzo delle Esposizioni (dal 2 al 30 luglio, ingresso libero.