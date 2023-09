In volo sulle note di Puccini Uno straordinario successo per la Banda dell’Aeronautica

Davvero una serata indimenticabile, quella di venerdì scorso al Teatro del Giglio, dove si è esibita per la prima volta la Banda Musicale dell’Aeronautica Militare nel quadro delle celebrazioni per il Centenario dell’Arma azzurra. Diretta dal maestro maggiore Pantaleo Leonfranco Cammarano, la Banda, in un Teatro esaurito in ogni ordine di posti, ha esibito un composito programma di opere, miscelando brani della tradizione a altri contemporanei.

Dopo la Marcia d’ordinanza, ecco Giacomo Puccini con La tregenda dall’opera le Villi e R. E. Jager, con Sinfonia Nobilissima. Poi ancora un omaggio alla nostra città con Puccini Highlights seguiti da Danzon N. 2 di Marquez e October di Whitacre e da Selection for concert band di Peeters e Chaplin. Prima dell’inno di Mameli, cantato in piedi da tutto il Teatro, ancora un bis, sottolineato da scroscianti applausi. Sul palco, hanno portato i saluti l’amministratore unico del Teatro del Giglio Giorgio Lazzarini, il comandante della 46° Brigata Aerea, generale Giuseppe Addesa e il sindaco di Lucca Mario Pardini.

A ricordo dalla serata, l’Associazione Arma Aeronautica di Lucca ha donato al maestro Cammarano un crest personalizzato. I festeggiamenti per il centenario dell’Aeronautica Militare hanno avuto il loro momento più solenne a Roma il 28 marzo scorso, e proseguiranno per tutto l’anno toccando una ventina di città italiane, fra cui, appunto, Lucca. Le manifestazioni in programma a Lucca saranno arricchite di contenuti specificatamente lucchesi, puntando l’attenzione sui personaggi della nostra città che ne hanno scritto la storia, da Carlo Del Prete a Mario Ingrillini, fino ad arrivare al pittore aerofuturista Uberto Bonetti: un palinsesto denso e composito di eventi che si prefigge lo scopo di avvicinare all’universo legato al volo – e alle sue eccellenze lucchesi – un vasto pubblico composto non solo da adulti, ma anche da ragazzi e bambini.

A chiudere il programma degli eventi della settimana, oggi pomeriggio alle ore 17, oltre alla giornata dedicata ai giochi, alla Cavallerizza è in programma la conferenza su Italo Balbo e gli atlantici, con proiezione di video storici: interverranno Marco Di Cocco dell’Ufficio Storico dell’Aeronautica Militare e il generale Filippo Monti.