In scena con Fita “Due donne che ballano“ di Josep M. Benet i Jornet

Domenica 3 marzo, alle 17, al Teatro Giovanni XXIII di San Cassiano a Vico, la Compagnia Teatro dell’Accadente metterà in scena ‘Due donne che ballano’ di Josep M. Benet i Jornet. Nato nel 1940 a Barcellona, è considerato uno dei massimi autori del teatro spagnolo contemporaneo nonché padre del teatro catalano. Le sue opere rappresentate in tutta Europa, in Argentina e negli Stati Uniti, ricevendo numerosi riconoscimenti, hanno influenzato almeno due generazioni di autori catalani. Ma costui, in Italia, è praticamente uno sconosciuto.

Una donna, anziana ma non vecchia nell’animo, vive da sempre in affitto in una casa che è invecchiata con lei, ormai indifesa e malata, tuttavia ancora capace di inseguire lo stesso sogno che aveva da bambina. Un’altra donna, giovane ma distrutta nell’animo dalle vicende della vita, le fa da badante per necessità. Le due donne dialogano, si confrontano, litigano, si raccontano. Obbligate a condividere uno spazio angusto, fatiscente, senza alcuna prospettiva fuori se non un uno sporco ballatoio, le due donne parlano tra loro così come si parla in ogni cucina, per strada, nelle camere da letto: l’odio si alterna al risentimento, la paura alla fiducia, lo scoraggiamento all’entusiasmo, il rimpianto alla speranza. La vecchia sostiene persino la giovane, mentre in quest’ultima cresce un affetto verso l’altra senza compassione. È un legame basato su esperienze comuni di figlie, mogli, madri, costrette a ballare in equilibrio sul vulcano della vita. Ottime in scena Gabriella Ghilarducci e Elena Corsini, per la regia di Luca Brozzo. Il biglietto d’ingresso costa 8 euro (ridotto, per ragazzi fino a 14 anni, persone sopra i 65 anni e tesserati Anspi 2024, 6 euro). Per informazioni e prenotazioni, si può contattare Rita al 320/6320032 o alla casella di posta elettronica, [email protected].