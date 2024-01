In pubblicazione la graduatoria del bando affitti

1È in pubblicazione – per un periodo di 15 giorni sull’albo pretorio e sul sito web del Comune di Lucca – la graduatoria provvisoria relativa al Bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2023 la cui domanda di ammissione era scaduta lo scorso 6 novembre.

Le domande presentate sono state 940, delle quali 925 valide ai fini dell’effettuazione dell’istruttoria. La graduatoria è formata da 849 domande divise per fascia A (676) e fascia B (173), inoltre ci sono 76 esclusi. Le domande che risultano descritte come ammesse con riserva dovranno essere integrate entro 15 giorni i pubblicazione della graduatoria. Per l’anno 2023, il Comune di Lucca ha stanziato 300mila euro di risorse proprie aggiuntive e dare un aiuto e un sostegno concreto alle famiglie in difficoltà con questo bando l’ammontare complessivo delle somme a disposizione permetterà per il momento di erogare il sostegno unicamente ai richiedenti collocati in fascia A.

Qualora dovessero giungere ulteriori risorse dalla Regione o dal Governo nazionale, l’amministrazione si riserva di ampliare la platea dei beneficiari.

È possibile presentare ricorso avverso la graduatoria provvisoria entro 15 giorni dall’inizio della data di pubblicazione della stessa. Informazioni e chiarimenti ai seguenti recapiti: 0583 442635, 0583 442067, 0583 442604 email: [email protected].