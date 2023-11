In mostra le immagini che sanno parlare

Anche quest’anno, il Fotoclub Lucchese Bfi, associazione culturale senza fini di lucro, propone un variopinto saggio sulla attività annuale dei soci, concretizzando una Mostra fotografica a tema libero nella Sala dell’Affresco, prestigiosa sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca a S. Micheletto, da oggi fino a domenica 19. La collettiva sarà aperta al pubblico dalle ore 16 alle 19 nei giorni feriali, e dalle 10 alle 12, e dalle 16 alle 19 nei giorni festivi e prefestivi (ingresso libero), e l’inaugurazione avverrà domani alle 16.30. Perchè una mostra fotografica? “Perchè si realizzano fotografie artistiche non per nasconderle in un cassetto, ma con la finalità di sottoporle al giudizio degli osservatori – spiegano gli organizzatori –. E poi perchè la fotografia, con la sua estetica, è un vero e proprio linguaggio che serve a comunicare idee, sensazioni e concetti, con lo scopo di stimolare e commuovere, colpire e, forse, scandalizzare. Infine perchè tutte le arti visive che si basano su immagini vogliono prepotentemente comunicare il pensiero dell’Autore, ed uscire dai limiti imposti da una foto, da uno schermo o da una tela, per espandersi in un tripudio di entusiasmo e tanta, tanta voglia di raccontare“.