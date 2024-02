In arrivo interventi a Villa Ada

Rigenerazione e riqualificazione urbana: oltre 1milone e 100mila euro in arrivo a Bagni di Lucca per il restauro del piano terra di Villa Ada ed il parco annesso, dell’antica Chiesina del Principe a Bagni alla Villa e della piazza del Circolo dei Forestieri al Capoluogo. La fontana della piazza Jean Varraud, al circolo dei forestieri, dovrebbe essere restaurata ed alimentata con acqua normale, mentre due fontanelle dovrebbero sorgere ex novo ai lati della pizza stessa lasciando sgorgare acqua termale. La piazza verrebbe interdetta al parcheggio delle auto. I fondi sono stati concessi dal Ministero di rigenerazione urbana nell’ambito del progetto "Pinqua", denominato "Abitare la Valle del Serchio", che ha coinvolto una quindicina di comuni in tutta la Valle, tramite le Unioni dei Comuni di riferimento territoriale. Questi I tre progetti, redatti dal comune di Bagni di Lucca, accolti dal ministero avevano superato le selezioni regionali ottenendo infine l’approvazione definitiva per la concessione del contributo a fondo perduto che transiterà dalla Regione Toscana. Il comune, inoltre, ha in essere altri due progetti, per oltre 2,5 milioni di euro, presentati nell’ambito del PNRR, che riguardano sempre il parco di Villa di Villa Ada ed anche un progetto di riqualificazione e valorizzazione del parco pubblico di via Casalini al Capoluogo di proprietà comunale.

Nel primo caso, riguardante Villa Ada, il progetto di fattibilità tecnico-economica ammonta a 1milione e 550mila euro. Poco più di 1milione di euro è richiesto invece sul progetto del parco Contessa Casalini di rilevante interesse storico ed artistico, per il quale necessitano interventi delle componenti architettoniche e monumentali.

Marco Nicoli