Impiegato commerciale e parrucchiere per signora

1 impiegato/a commerciale madrelingua inglese. La figura dovrà operare come corrispondente commerciale per gestione della clientela inglese, della corrispondenza quotidiana, gestione degli ordini, tenuta dei rapporti commerciali e traduzioni simultanee. Necessaria precedente esperienza nella gestione dei clienti/fornitori esteri, necessaria conoscenza fluente della lingua inglese (anche inflessioni dialettali della Scozia, Irlanda e di varie zone dell’Inghilterra). Email: [email protected].

1 parrucchiere/a per signora, per accoglienza clienti, lavaggio, messa in piega e taglio capelli. Lavoro a tempo determinato, contratto di 12 mesi con possibilità di trasformazione in tempo indeterminato. Sede di lavoro: Capannori. Richiesta qualifica professionale da parrucchiera. Preferibilmente con esperienza nelle mansioni. Contratto di lavoro part time di 16 ore settimanali nei giorni di venerdì e sabato. Per candidarsi alla posizione inviare email a: [email protected].