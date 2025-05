Imbrattati i muri dell’ex Cavanis

Imbrattati i muri dell’ex complesso Cavanis a Porcari. La scoperta ieri, in una zona abbastanza isolata. Scritte di colore rosso e nero vergate probabilmente la scorsa notte. Si proverà a verificare l’identità degli autori con le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Inutile sottolineare come l’episodio ha scatenato la reazione di tutto il paese, perché al Cavanis hanno studiato generazioni di porcaresi.

Il sindaco, Leonardo Fornaciari, lancia un appello agli autori, che escano allo scoperto e che provvedano a cancellare le scritte, ripristinando la situazione precedente: "Abbiamo trovato rifiuti abbandonati nonostante ci siano i cestini e varie scritte sul muro. Il Comune pulisce regolarmente questa parte di Cavanis che purtroppo è in un angolo buio. Sono danni. Non avete danneggiato e sporcato roba altrui è anche vostra in quanto della comunità. E’ come se questo gesto l’aveste fatto a casa vostra. Nessuno nel gruppo degli amici ha avuto voglia di fermare la mano o le mani di chi sporcava e così facendo ecco il risultato. Mi piacerebbe molto che qualcuno dei tanti giovani che frequentano il luogo si facesse avanti per ridipingere in modo che il Cavanis fosse un luogo amato e custodito da chi lo vive ogni giorno".

Ma.Ste.