Illuminazione pubblica. Partiti gli interventi di manutenzione

Al via a Villa Basilica le manutenzioni del territorio. Sono partiti i lavori di messa in sicurezza dell’impianto di illuminazione pubblica a Pariana: dopo la prima tranche di lavori, si procede ora all’installazione di 30 nuove lanterne a risparmio energetico. Poi pulizia straordinaria sulla strada San Marco-Capornano e si è conclusa la riparazione della tubatura che porta l’acqua alla fontana all’ingresso del cimitero di Villa Basilica. Nei giorni appena passati, infine, è stato ultimato l’intervento al muro di sostegno in località Duomo ed è stata effettuata una manutenzione straordinaria del tratto di strada Biecina-Pariana.

"Prendersi cura del territorio - spiega il vicesindaco Giordano Ballini - significa rispondere a necessità mai banali. Un comune con una geografia complessa come il nostro ha sempre bisogno di un occhio attento che intercetti i bisogni prima che si trasformino in disagi. In questi giorni siamo partiti con diversi interventi attesi da tempo e nelle prossime settimane ne partirà un altro molto richiesto: l’area di sosta davanti alle scuole di Villa Basilica. La gara è stata aggiudicata e la ditta è pronta ad avviare il cantiere quanto prima. Lo stanziamento per questo intervento ammonta a 20mila euro".

Ma. Ste.