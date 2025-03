Il sindaco Mario Puglia è stato ancora assolto: "Ora chiederò i danni"

Nuova sentenza di assoluzione per il sindaco di Vagli Sotto, Mario Puglia, per fatti risalenti al 2019. Il primo cittadino del comune della Garfagnana, tornato alla guida del comune della Garfagnana dopo un mandato affidato a Giovanni Lodovici e un pregresso ininterrotto come sindaco dal 2004 al 2019, ha manifestato la sua consueta fiducia nei confronti della giustizia, ricordando come quella di ieri sia stata la sua assoluzione numero 78.

Davanti al giudice di pace a Castelnuovo di Garfagnana, ieri Mario Puglia ha risposto alle accuse di percosse e di diffamazione contenute nella querela di un ex dipendente comunale, successivamente candidatosi a sindaco, Mario Giuseppe Coltelli. Come spiegato dalla legale, avvocatessa Lucrezia di Carlo dello studio Buffoni - Cardone, per il suo assistito è arrivata la piena assoluzione.

"Furono accuse terribili e incredibili – commenta Mario Puglia a margine della sentenza ringraziando lo studio legale Buffoni- Cardone per la difesa –. Nella denuncia fu scritto che avrei picchiato l’uomo negli uffici comunali, provocandogli lesioni e poi lo avrei diffamato. Ora, con l’assoluzione perché il fatto non sussiste, mi preparo alle contro mosse, attivandomi per richiedere il risarcimento, dei danni e delle spese sostenute".

Fio. Cor.