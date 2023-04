Il professor Greppi su: "La guerra in Europa, quali regole per la pace?"

Prosegue il ciclo di appuntamenti di [email protected] dal titolo “L’Europa al tempo della guerra“. Il terzo e ultimo incontro in programma giovedì 13 aprile alle 21 nell’auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca in piazza San Martino, ospiterà Edoardo Greppi, ordinario di diritto internazionale all’Università di Torino. Con l’intervento “La guerra in Europa. Quali regole per la pace?“, Greppi proporrà spunti di riflessione utili per comprendere questo tempo in cui la guerra è ricomparsa in Europa, aprendo uno scenario incognito per le relazioni internazionali. Dopo una breve introduzione, spazio alle domande del pubblico per rispondere a chiarimenti e richieste di approfondimenti sul tema in discussione: la centralità del diritto internazionale quale alternativa alla sopraffazione della guerra e come garanzia della pace, da costruire nel drammatico contesto di una guerra d’invasione. “A un anno di distanza dall’invasione russa dell’Ucraina, lo scenario si è ulteriormente aggravato. Il diritto internazionale può suggerire ipotesi reciprocamente garantite per porre fine alla guerra e delineare, in seguito, un quadro di regole per preservare la pace”.