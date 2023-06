Il plauso arriva da Frilli e Conaldi

I ragazzi hanno parlato di ambiente, di salvaguardia dell’acqua, di salute mentale, ma anche di quanto sia importante la donazione del sangue e aiutare il prossimo. Tra gli sponsor dell’iniziativa abbiamo anche Fratres regionale che, nella mattinata di ieri, è stato rappresentato da Luciana Conaldi che ha premiato i giovani aspiranti giornalisti della scuola media di Camigliano.

"Questi ragazzi hanno scelto di approfondire la tematica della donazione del sangue, anche se non hanno ancora l’età per farlo - dice Conaldi - . Questo progetto ha dato loro la possibilità di approfondire questo mondo e di divenire consapevoli del problema della carenza di sangue: in un futuro saranno quindi più consapevoli e per loro donare e aiutare il prossimo sarà qualcosa da dover fare. Queste iniziative sono importanti per trasmettere messaggi significativi come questi alla nuova generazione". Anche Banco di Lucca e del Tirreno Spa è stato sponsor del nostro progetto. Ieri mattina, in occasione della premiazione, il direttore generale Fabio Frilli ha ribadito l’importanza di questa manifestazione e l’impatto che ha sui giovani.

"Questa è un’iniziativa che dura da vent’anni, è bello pensare che forse alcuni dei genitori dei bambini qui presenti hanno partecipato a loro volta a questo progetto anni fa - dice Frilli - . Il quotidiano è importante e manifestazioni come queste permettono di trasmettere ai più giovani, da quando sono più piccoli, l’importanza dell’informazione, ossia lo strumento che permette di formare e delineare le proprie idee".

Un ringraziamento speciale va anche a Conad Nord Ovest, Ait – Autorità Idrica Toscana, al Comitato Promotore Celebrazioni Pucciniane, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, alla Cispel Confservizi Cispel Toscana e al suo presidente Nicola Perini, e Speed agenzia pubblicitaria di QN-La Nazione.

G.A.