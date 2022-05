Il Monopoly in 3 D: si gioca e si esplora il paese

Ecco il primo Monopoly in 3D. Si fa ancora più stuzzicante l’attesa per il debutto del gioco da tavolo "Un giorno a Forte dei Marmi" che uscirà a giugno: infatti si tratterà della prima edizione anche in versione...virtuale. Grazie all’iniziativa dell’imprenditore Michael Rothling (nella foto di Fabrizio Nizza) della multinazionale di giocattoli Dimian è stata stretta la partnership con l’agenzia Virtique che ha realizzato, per le realtà presenti nelle caselle del gioco, un Qr code che permetterà un virtual tour in aziende o spazi pubblici. Sarà possibile provare l’emozione di una passeggiata sul pontile rimanendo a casa o esplorare il Fortino, ma anche entrare in farmacia, in tabaccheria, vedere le offerte immobiliari e gli abiti delle boutique. Oltre ad accedere agli stabilimenti balneari più esclusivi e scegliere la tenda per l’estate.