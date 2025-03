Il mondo pucciniano piange Girardi . Fu tra i fondatori del Centro Studi

Avrebbe compiuto 71 anni il prossimo 3 maggio il professsor Michele Girardi, tra i fondatori a Lucca del Centro Studi Giacomo Puccini, noto musicologo e apprezzato docente universitario venuto a mancare dopo una malattia nella giornata di ieri a Venezia, sua città natale.

La notizia ha destato profondo rammarico, non solo per il fatto che da poco il noto musicologo era andato in pensione ma soprattutto per l’apporto di sostegno qualitativo che la sua presenza aveva trasferito all’interno del Centro Studi. La Fondazione Giacomo Puccini, in una nota, esprime cordoglio "per l’insigne studioso pucciniano che qui a Lucca era di casa; autore di innumerevoli saggi e pubblicazioni, curatore di programmi di sala per prestigiosi teatri, il suo ultimo lavoro è dedicato a Puccini".

Ma sono le parole della presidente del Centro Studi Giacomo Puccini, Gabriella Biagi Ravenni, a tracciare il profilo del musicologo e dell’uomo. "C’eravamo sentiti solo pochi giorni fa – racconta commossa Biagi Ravenni – e benché fosse consapevole del suo stato di salute, rilasciava ancora la sua importante testimonianza; lo scorso 9 marzo, al Teatro La Fenice di Venezia, la sua città, quattro suoi studenti e studentesse avevano presentato, come spesso si usa fare, un libro dedicato proprio al loro amato docente che sapeva dimostrare non solo le sue eccezionali doti professionali ma la capacità di trasferire passione e competenza ai suoi allievi".

Girardi si era laureato in lettere moderne all’università di Venezia, insegnando prima al Conservatorio di Parma, poi a quello di Mantova e un anno fa si era congedato dall’attività accademica dell’Università di Venezia dove era titolare della cattedra di Storia della musica. Era stato, inoltre, professore presso gli atenei di Pavia e Cremona.

Uno studioso a tutto tondo, come lo descrive ancora Gabriella Biagi Ravenni: "Michele – ricorda la musicologa lucchese – aveva rappresentato il sale e fece la differenza a partire dall’organizzazione di un convegno che tenemmo a Lucca nel 1994 per i 70 anni di Puccini; dall’anno successivo, Girardi fu presente alle nostre iniziative e da lì in poi fu determinante il suo contributo che lo vide con entusiasmo tra i soci fondatori del Centro Studi Giacomo Puccini; una persona colta, preparata, una risorsa per il nostro Centro e in generale nel panorama musicale italiano; questa notizia, che ci auguravamo di poter procrastinare a lungo, mi rattrista profondamente perché verrà a mancare un uomo capace e preparato".

Anche il presidente del Comitato delle celebrazioni pucciniane, Alberto Veronesi, nel porgere alla famiglia le condoglianze, lo ricorda come “partecipe, attivo e vogliamo ricordare la grande personalità di studioso, docente universitario e vincitore del Premio Puccini del Festival Pucciniano nel 2021 e autore di monografie decisive nello studio di Giacomo Puccini; la sua presenza – conclude Veronesi – è stata fondamentale per la crescita del Comitato stesso e annunciamo che sarà nostra cura organizzare un evento a ricordo dell’insigne professore". Anche la direzione del Teatro del Giglio Giacomo Puccini "esprime le più sentite condoglianze alla famiglia e al Centro studi Giacomo Puccini per l’improvvisa prematura scomparsa dell’insigne musicologo Michele Girardi, che tanto ha dato per la conoscenza, lo studio e la divulgazione dell’opera di Giacomo Puccini".