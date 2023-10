”Il modello Lucca funziona”. Pardini e il rilancio del turismo all’assemblea Anci in Capraia

”Il ‘modello Lucca‘ funziona”. Lo dice il sindaco Mario Pardini, e il suo può essere un giudizio di parte, ma lo dice anche quel +24 per cento che precede la voce turismo. Finalmente Lucca è riconoscibile: “Non è più la città che sta tra Firenze e Pisa, ma la città del Comics, del Summer... La città che sempre più turisti stranieri scelgono”.

L’occasione per parlare di turismo Pardini l’ha avuta all’assemblea di Anci all’isola di Capraia lunedì e martedì.

Lucca, uno dei fiori all’occhiello della nostra regione, si è candidata a capitale della cultura per il 2024?

“Sì, una candidatura territoriale nel senso che dobbiamo metterci in rete con la Versilia, la Garfagnana. Ecco perché l’assemblea di Anci è importante, far dialogare i territori è una grande opportunità”.

Modello Lucca abbiamo detto, qual è il segreto?

“E’ un lavoro che parte da lontano ma negli ultimi mesi ha avuto un forte input con manifestazioni che si sono consolidate. Lucca Comics, ad esempio, ieri ha toccato 200mila biglietti venduti. Pianeta Terra funziona benissimo e poi il Summer Festival. Questi eventi sono una scelta politica di un metodo: il mio obiettivo non è dare il suolo pubblico gratis alle attività, ma metterle nelle condizioni di pagarlo. Quando i turisti scoprono Lucca la trovano perfetta, è una bella città dalla quale si raggiungono bene altri luoghi importanti della Toscana. Poi è vicina al mare della Versilia, cha splendide ville e c’è anche la montagna”.

Prossima sfida?

“Spero che a Lucca ci siano investimenti sull’offerta alberghiera di livello. Tutti noi vogliamo turismo di qualità ma questo arriva se offriamo servizi di qualità e si creano eventi di qualità”.

C’è un tema che tiene banco in Toscana, ovvero quello degli affitti brevi.

“Ci stiamo riflettendo. Prendere provvedimenti in ordine sparso non ha senso, si creano solo squilibri. Il problema deve essere affrontato a livello regionale perché per alcuni può essere un problema e per altri un’opportunità. Credo che non sia giusto normarlo per fermarlo perché è una necessità che è cresciuta e a questo dobbiamo dare risposte. Penso che come Anci sia necessario affrontare questo tema”.

All’assemblea di Anci si è parlato molto di fare sistema, ambiti territoriali... Come si concilia con l’anima toscana dei campanili?

“Guardi, parla con un sindaco che ha portato il carnevale di Viareggio a Lucca e porterà uno stand a Viareggio del Lucca Comics. Quindi io non guardo i campanili ma guardo il meglio“.

Michela Berti