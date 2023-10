Il Lions Garfagnana presenta i “service” a Castelvecchio Pascoli: annata 2023-2024

Si è tenuta al Ciocco la cerimonia di apertura dell’annata 2023-2024 del Lions Club Garfagnana. Il presidente Emilio Maggiore ha presentato a soci e ospiti i nuovi membri dello staff. Mauro Lucchesi è il segretario, Pier Giovanni Papera tesoriere, Carlo Puccini cerimoniere, coadiuvati dai giovani Riccardo Bianchi, Gianmarco Civinini e Sandro Pioli. Ha illustrato poi i principali service programmati, mettendo in evidenza l’attenzione al sociale e alla sanità, alla cultura, ai giovani e allo sviluppo socio economico del territorio. Il programma prevede il service “Interconnettiamoci“ rivolto alle scuole, giornate dedicate all’ambiente, la tradizionale consegna dei pacchi alimentari, test sanitari e la storica iniziativa “Medici in piazza“ e screening gratuiti per la prevenzione medica. Il prossimo appuntamento sarà la Eli Experience, l’esperienza di volo regalata ai ragazzi diversamente abili. La serata è stata allietata dalla partecipazione del pianista e produttore Ugo Bongianni e della cantante Sara Maghelli.

Dino Magistrelli