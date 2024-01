Il gennaio più freddo?. Quello del 1985

Il mese di gennaio è tradizionalmente il più freddo, almeno guardando ai dati degli ultimi 90 anni nel centro storico di Lucca. Il primato del gennaio più freddo appartiene, al 1985 con una media di appena 2,4 gradi a fronte della media storica di 6,5 gradi. Il mese più freddo in assoluto resta comunque il febbraio 1956 con una media di appena 1,3 gradi a fronte della media storica di 7,8 gradi. Fu il mese della celebre nevicata a Roma cantata da Mia Martini nell’omonima canzone.

Intanto le previsioni stagionali del Lamma (Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale) per la Toscana indicano un mese di gennaio con temperature superiori alla norma e numero di giorni piovosi nella norma, un febbraio con temperature superiori alla norma e numero di giorni piovosi nella norma e un marzo con temperature e numero di giorni piovosi nella norma. Temperatura superiore alla norma indica una anomalia superiore a più un grado C. "Per tutto il bimestre gennaio-febbraio sono attese anomalie termiche positive e un numero di giorni piovosi attorno alla norma – si legge nella previsione stagionale del Lamma – tuttavia le precipitazioni potranno far registrare quantitativi più elevati del normale a causa della maggiore disponibilità di calore latente e di vapore acqueo proveniente dalle acque più calde del normale del Mediterraneo e del vicino Atlantico".