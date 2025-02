Il futuro di Geal. Il Tar prende tempo sul ricorso del Comune

Era attesa per ieri la sentenza del Tar della Toscana per il ricorso presentato dal Comune di Lucca contro l’Autorità Idrica Toscana e volto a contestare il diniego alla richiesta di salvaguardia della gestione autonoma del servizio idrico affidata a Geal. Ma la corte si è riservata ancora alcune settimane per la decisione.

Una scelta che può essere letta con la necessità di ulteriori approfondimenti da parte dei giudici e quindi con la necessità di ponderare bene una decisione. Uno spiraglio, insomma, si apre sulle tesi sostenute di fronte al tribuale dall’amministrazione comunale. I quali, bisogna anche agigungere, non hanno almeno archiviato la pratica.

Il ricorso fu presentato nel novembre scorso dallo Studio Legale Tonucci & Partners per conto del Comune di Lucca. Secondo il ricorso, l’eventuale passaggio del servizio a altri soggetti potrebbe provocare disservizi e il pool di avvocati che ha curato lo stesso si disse certa di alcune lacune nella decisione di negare la salvaguardia da parte dell’Autorità Idrica Toscana.

"La decisione – spiegò, al momento della presentazione del ricorso, l’avvocato Luca Spaziani – si basa su una interpretazione, restrittiva e non condivisibile, della normativa: l’Autorità idrica toscana sostiene, a nostro avviso erroneamente, che la qualifica di ‘gestione autonoma’ valga solo per i Comuni che gestiscono il servizio idrico direttamente o tramite società in house, una limitazione che però non ha fondamento nel Testo Unico Ambientale. Non si è inoltre tenuto conto della qualità della gestione attualmente in essere nel territorio comunale attraverso la Geal".