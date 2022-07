Il comitato paesano insieme alla scuola edile recupera il lavatoio

Restaurato il vecchio lavatoio pubblico datato 1893 di Aquilea. Nonostante i piccoli interventi di manutenzione effettuati fin dagli anni ’50 il lavatoio, che per più di un secolo è stato a servizio della comunità, era in condizioni di abbandono. Il comitato paesano di Aquilea in collaborazione con la scuola edile – cpt Lucca e la scuola edile francese la Btp Aube della regione grand est ha voluto fare un doppio “investimento”, realizzare la ristrutturazione e far conoscere il paese e le sue specialità gastronomiche a un gruppo di ragazzi francesi.