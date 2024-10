Il Circolo del Cinema dedica la nuova rassegna a Mario Rocchi

Riparte la programmazione, dopo la pausa estiva, del Circolo del Cinema di Lucca nel 78° anno di attività con otto film in prima visione, sei annunciati e due a sorpresa. Le proiezioni si terranno alle ore 21.15 ancora al Cinema Astra fino a quando non saranno terminati i lavori di restauro al Cinema Centrale, da anni la sede storica del Circolo.

Quello che si appresta ad iniziare è il primo ciclo di film, orfani del socio più anziano e fondatore del Circolo, Mario Rocchi (nella foto) cui sono dedicati tutti i film di questa rassegna e cui verrà riservata una serata speciale a San Micheletto a dicembre, nel giorno del suo compleanno. I primi due film del ciclo (Civil War e Shoshana) guardano con trepidazione al drammatico momento storico che stiamo vivendo e lo fanno anche se raccontano storie del passato o del futuro. Gli altri in programma sono fondamentali della stagione in corso ma che hanno avuto una distribuzione limitata: Hit Man, Grace e Love Lies Bleeding. Un commento di riguardo viene speso per il film del regista turco Ceylan, Racconto di due stagioni, che merita un’attenzione e una dedizione particolare perché rientra nel ristretto numero di quelle opere importanti e sempre più rare, che vanno contro ogni logica di mercato e che ripagano sempre la pazienza dello spettatore.

Il programma completo: stasera Civil War di Alex Garland, giovedì 17 ottobre Shoshana di Michael Winterbottom, giovedì 24 ottobre: Hit man killer per caso di Richard Linklater, giovedì 7 novembre Grace di Ilya Povolotsky, giovedì 14 novembre Love lies bleeding di Rose Glass, giovedì 21 novembre Racconto di due stagioni di Nuri Bilge Ceylan, giovedì 28 novembre e giovedì 5 dicembre: film a sorpresa. Per accedere al Cinema Astra o al Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (10 euro). È possibile sottoscrivere la tessera di 25 euro.