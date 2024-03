Idrotherm 2000 guarda avanti. Patto tra hi-tech e sostenibilità

Sostenibilità, economia circolare, riciclo, clima aziendale aperto all’innovazione, sono questi i principi di Idrotherm 2000 di Castelnuovo di Garfagnana. Abbiamo intervistato Alessandro Poli, laurea in Economia, Junior controller dell’azienda della famiglia Sartini, di cui rappresenta la terza generazione.

Cosa intende lei per sostenibilità?

“Come azienda familiare abbiamo sempre pensato al lungo termine e alle generazioni future. L’uso responsabile delle risorse, i prodotti durevoli e innovativi, gli investimenti sostenibili fanno parte del nostro DNA. Noi produciamo tubazioni ma in un certo senso potrei dire che queste non sono il valore in sé, quanto invece il mezzo attraverso il quale trasportare, ma anche preservare, le risorse naturali che raggiungono poi ognuno di noi nelle proprie case, nelle proprie aziende. Il valore sono l’acqua, il gas, oggi l’idrogeno, le telecomunicazioni che noi dobbiamo

proteggere e veicolare in sicurezza e senza dispersioni”.

Quali le ultime innovazioni?

“Il nostro percorso di sostenibilità ci ha sempre visti impegnati e, grazie agli investimenti in innovazione e ricerca, oggi ha raggiunto traguardi importanti. Nel 2023 l’azienda ha presentato la prima “case study” di installazione, in sinergia con un’azienda leader nella distribuzione di gas, di tubazioni derivanti da fonti non fossili. Le materie prime per la produzione dell’etilene provengono infatti da materiali di origine vegetale”.

Che cosa significa produrre tubazioni in polietilene in modo sostenibile?

“Il nostro impegno negli anni si è concentrato nell’ottimizzazione di tutte le risorse coinvolte, anche per ridurre gli impatti ambientali. Non ci sono significative emissioni in atmosfera, non vengono scaricate acque contaminate e sono minimi i rifiuti. Le nostre linee sono equipaggiate con apparati di calibrazione delle tubazioni che permettono di modificare il formato dimensionale dei tubi senza alcun arresto del processo produttivo. Questo riduce enormemente la quantità di energia elettrica consumata, il volume degli scarti di produzione e il fabbisogno di acqua di raffreddamento. Inoltre non prevede la produzione di rifiuti di tipo plastico, in quanto le minime quantità di scarto generato vengono recuperate interamente e immesse di nuovo nel ciclo produttivo”.

Cos’è Idrotherm Corporate University?

“E’una struttura dedicata in toto alla formazione. Si svolgono attività di aggiornamento e approfondimento. Proponiamo anche percorsi didattici adatti a studenti dei vari ordini di scuola e tra pochi giorni sarete voi i nostri ospiti”.