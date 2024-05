I progetti per la Lucchese del futuro. Inizia il valzer delle punte, occhi sulla Sicilia

L’invito a sognare lanciato con grande convinzione dal presidente Bulgarella, al termine del "vertice" con l’allenatore Gorgone, va interpretato nel modo giusto, cioè come desiderio a raggiungere traguardi sportivi di assoluto prestigio per la ultracentenaria Pantera, ma al tempo stesso senza perdere di vista la realtà. In fondo Bulgarella dice a tutti, dal mister all’ultimo dei giocatori, di credere nel progetto che lui ha in mente, di remare nella stessa direzione, di essere orgogliosi di indossare questa maglia.

Ma il presidente sa benissimo che non è facile ottenere tutto e subito, ma che bisogna crederci. Perché il sogno possa realizzarsi, ovviamente in tempi giusti, è fondamentale avere basi solide, non solo dal punto di vista finanziario, ma anche strutturali, creare un gruppo di lavoro competente e coeso (allenatore, direttore sportivo, presidente), unito attorno ad un progetto tecnico serio, che a sua volta, necessita di interventi mirati, senza mai perdere di vista il bilancio. Dopo aver dato pubblicamente atto da Andrea Bulgarella di essere un inguaribile romantico ed un sognatore in un mondo del calcio dove tutto è solo business, è logico rimanere con i piedi per terra, non creare troppe aspettative e augurarci che la società riesca a raggiungere certi obiettivi che si è prefissata, nell’ottica di "rinfrescare" la squadra.

Come ad esempio quello di assicurare finalmente a Gorgone una punta centrale di livello, che sia cioè in grado di garantire un certo numero di gol, da dieci in su, cosa che è completamente mancata nello scorso campionato, dove il miglior realizzatore è stato un esterno offensivo come Rizzo Pinna con i suoi 12 gol. Non è un mistero che al presidente piacerebbe portare dentro il centravanti Tumminello, attualmente in forza al Crotone e siciliano di Erice come Bulgarella.

Ma ci sono altri nomi di attaccanti sul suo taccuino come Gucci dell’Arezzo oppure come Carpani della Recanatese o come Montalto della Casertana, nativo anche lui di Erice, anche se non più giovanissimo. Si profila, insomma, una lotta tutta siciliana per la futura maglia numero 9. Sul fronte delle possibili partenze, c’è da registrare una forte pressione da parte dell’Ancona sia nei confronti di Tirititello che di Tumbarello.

Sotto questo aspetto è indispensabile che venga ingaggiato un direttore sportivo, perché sia lui a portare avanti le trattative, lasciando che Gorgone si occupi esclusivamente della gestione della squadra ed il presidente supervisioni a tutto il resto. Il presidente ha assicurato che sta vagliando almeno cinque candidature e che nel giro di una settimana scioglierà il "nodo". Tra i papabili ci sarebbe anche una sua vecchia conoscenza, quel Laneri che però è sotto contratto con il Catania. resta caldo il valzer delle punte, con la Pantera che è alla ricerca di un bomber d’area di rigore, con uno sguardo rivolto alla “Trincarcria“.

In chiusura ricordiamo qual’è l’attuale situazione contrattuale dei giocatori della Lucchese. Sono "legati" ai rossoneri fino al 2026 Visconti e Djbril, mentre hanno un anno di contratto De Maria, Fedato, Guadagni, Gucher, Magnaghi, Quirini, Ravasio, Russo, Sabbione, Tiritiello e mettiamoci anche Coletta, fresco di rinnovo.

Emiliano Pellegrini