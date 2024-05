I 20 anni di Flam. In cattedrale con “Mozart“

L’11 novembre 2003 veniva fondata la Flam – Federazione Lucchese delle Associazioni Musicali. L’attività musicale ebbe inizio poi nel 2004 e dunque in questo anno da poco iniziato, sono ormai venti gli anni di attività raggiunti dall’associazione. Al presente Flam organizza ogni anno i concerti dell’Orto Botanico (Il Canto degli alberi) di cui in questi giorni vengono definiti gli ultimi dettagli del programma del 2024 (inizierà il 5 luglio con i solisti dell’Accademia Malfatti di Cincinnati).

C’è inoltre la rassegna internazionale di cori e di organo presso la Cattedrale di San Martino (Musica in Cattedrale); e infine, negli anni in cui è stato possibile fruire di ulteriore sostegno dagli enti, anche la rassegna LuccaFora (concerti nelle frazioni del Comune) ed il Cantiere di Natale. Flam inoltre, per tutta la sua attività, fa parte del progetto del ‘700 musicale a Lucca sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dal Comune di Lucca e coordinato dal Centro studi Luigi Boccherini. Sono stati centinaia i concerti realizzati con artisti e gruppi di fama internazionale nel corso dei 20 anni di attività e anche il 2024 si prospetta un anno con un programma denso e interessante e particolarmente attraente per il pubblico. Si comincia con “Musica in Cattedrale” che in questo mese di maggio vedrà realizzarsi due importanti appuntamenti: venerdi 17 maggio alle ore 21 la Prescott Chorale (U.S.A.) diretta da Dennis L. Houser aprirà ufficialmente l’anno 2024 di Flam con l’esecuzione del Requiem di Mozart (K 626), uno dei capolavori della musica sacra di tutti i tempi.

L’ingresso al concerto è libero (sarà gradita un’offerta). Giovedi 23 maggio, alle 18.30 in cartellone il concerto dell’organista Andreas Meisner, titolare della Cattedrale di Altenberg, una delle sedi concertistiche più famose d’Europa per l’organo. La rassegna proseguirà poi nel mese di giugno. Il programma completo di musica in cattedrale può essere visionato su www.musicaincattedralelucca.com.