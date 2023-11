Hoffman e Hunt. Manca poco al primo “Ciak“

L’emozione cresce. Avere Dustin Hoffman e Helen Hunt in città non è cosa da tutti i giorni. Due attori con una carriera sterminata alle spalle, capaci entrambi di vincere la statuetta più ambita, quella del premio Oscar, che stanno per accendere i riflettori su Lucca, pronti a girare il loro nuovo film.

La troupe del film “Lucca Mortis“, titolo non ancora confermato, ma che da anni rimbalza quando si parla di una pellicola ambientata all’interno delle Mura, è in rapido avvicinamento, secondo indiscrezioni un primo ‘avamposto’ del film firmato dal regista Peter Greenaway potrebbe essere in città già domani. Sopralluogo in città alla ricerca dei luoghi migliori per le riprese, una specie di antipasto di quello che poi sarà nei prossimi giorni.

Le riprese vere e proprie inizieranno a fine mese, il tempo che serve per liberare vie e piazze dagli ultimi stand della recente edizione di Lucca Comics&Games e si darà il via ai tanto attesi “Ciak“.

Il cast sarà al lavoro in centro storico fino a Natale poi riprenderà dopo le festività. Le scene più complicate saranno quelle girate sulla Torre Guinigi ma le scene coinvolgeranno anche via Fillungo e piazza san Francesco oltre a molte altre location del centro e all’aeroporto di Tassignano. La pellicola vedrà all’opera anche un reggimento di 800-1.000 comparse selezionate in città nelle scorse settimane . Lucca si trasforma in set internazionale pronta ora più che mai a entrare nella ‘Walk of fame’.

