“Grazie a tutto il reparto del professor Trivella“

La sanità, quella buona. Arriva dall’ex Provveditore, Donatella Buonriposi, uno speciale ringraziamento indirizzato al reparto di oculistica di Lucca, guidato dal professor Fausto Trivella, “senza dubbio un esempio di efficienza e ottima organizzazione“. A dirlo è appunto l’ex dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale Donatella Buonriposi che ha dovuto effettuare due interventi. “Mi ha colpito non solo la buona organizzazione del reparto, ma soprattutto il lavoro di squadra e l’affiatamento che si nota tra tecnici e infermieri. Merito sicuramente della bravura di tutti ma certamente chi lo guida sa prestare attenzione alla valorizzazione umana del personale. Ringrazio dunque il prof. Trivella, il dott. Maffei ma anche tutti gli altri che non ho conosciuto – sottolinea Buonriposi – ma che si capisce prestano il loro lavoro con competenza e passione. Questo è un capitale umano che non vorremmo perdere e di cui la dirigenza deve tener conto prima ancora degli aspetti burocratici“.