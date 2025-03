Grano Salis: si impara l’arte dei cocktail con Mauro Picchi

Al via un nuovo ciclo di lezioni firmate Grano Salis e dedicate a chi ama la cucina e il buon bere, con appuntamenti pensati per esplorare tradizioni e tecniche in compagnia di esperti del settore. Dalla mixology alla cucina vegetariana, dalla lavorazione del pesce alla preparazione della pasta fresca. Si inizia il 27 marzo con Mauro Picchi (nella foto) e un corso dedicato a chi ama il bere miscelato, ma finora lo ha conosciuto solo dalla prospettiva del cliente. Dalle 19 i partecipanti scopriranno il mondo del bar in un percorso che li porterà alla preparazione di cocktail classici e rivisitati.