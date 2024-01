Grande successo per la mostra su Banksy

E’ stata inaugurata a luglio e dopo diversi mesi il Comune di Altopascio ha deciso di prorogarla sin dopo le vacanze di Natale. Notevole successo della mostra, allestita nel centro storico della cittadina del Tau, in piazza Ospitalieri, dal titolo Banksy or not Banksy, artista e writer britannico, considerato uno dei maggiori esponenti della Street Art, la cui vera identità rimane ancora sconosciuta. Una rassegna che ha richiamato pubblico anche da fuori.

"L’arte ha aperto le porte della conoscenza e della bellezza – ha commentato l’assessore alla cultura Alesio Minicozzi – grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa avventura e che hanno contribuito a rendere la nostra mostra un successo oltre le più rosee previsioni. Un ringraziamento speciale va al curatore straordinario, Bruno Ialuna, che ha guidato i visitatori in un viaggio affascinante attraverso le opere, svelandone i segreti e condividendo storie avvincenti dietro ogni creazione. È stata un’esperienza unica che ha permesso a tutti di immergersi nel mondo affascinante dell’arte contemporanea, stimolando la curiosità e la comprensione. Abbiamo apprezzato la partecipazione entusiastica di tutti coloro che hanno reso possibile questo evento eccezionale".

Massimo Stefanini