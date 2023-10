Grande Schermo a Lucca: Ecco i Vincitori di Tutti i Concorsi

Ecco tutti premi del Lucca Film Festival, consegnati sabato sera al Cinema Astra.

Concorso Lungometraggi

Premio Miglior Film: “The cage is looking for a bird“ di Malika Musaeva (Francia, Russia, 2023). Menzione Speciale: “Ararat“ di Engin Kundag (Germania, Turchia, 2023). Premio Critica Italiana: “The sea and its waves“ di Liana and Renaud (Libano, Francia, 2023). Premio Marcello Petrozziello, Premio Giuria Popolare, Premio Giuria Studentesca: “Sasha“ di Vladimir Beck (Russia, Italia, 2023).

Concorso Cortometraggi

Premio Miglior Film: “The lost ox“ di Lei Jiawen (Cina, 2023). Premio Giuria Popolare “Pest“ di Maxime Baudin (Francia, 2023). Premio Giuria Studentesca: “Family night“di Alan Dunne (Irlanda, 2022).

Concorso “LFF For Future“

Premio Miglior Film: “Father chase me not“ di Sámuel Visky (Germania, 2022). Premio Giuria Studentesca: “Tahlequah the whale a dance of grief“ di Daniel Kreizberg (Lituania, 2023).

Concorso “Over The Real“

Premio Miglior Film. “I’ve always wanted to see a martian“ di Smaragda Nitsopoulou (Grecia, 2022).