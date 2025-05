Gente che ispira. La fotografica di Lotumolo

Un viaggio tra culture lontane, vicoli nascosti, volti segnati dal tempo e riflessi di un mondo da scoprire, dove tradizioni e spiritualità si uniscono e vivono ancora nei gesti e nelle abitudini quotidiane. Questo e molto altro ancora è “Inspired by the People“, l’innovativa mostra fotografica ideata e realizzata dal giovane fotografo lucchese Stefano Lotumolo che, dopo Parigi, dove ha allestito la sua prima esposizione fuori dall’Italia, torna a Lucca dal 2 giugno al 10 luglio, dalle 11 alle 18 con ingresso gratuito, nella chiesa di San Cristoforo in via Fillungo, pronto a raccontare al grande pubblico, con uno stile unico che mette al centro i volti, gli sguardi delle persone e la potenza della macchina fotografica, valori, modi di vivere e significati diversi da quelli a cui siamo comunemente abituati in occidente. Protagonista dell’edizione di quest’anno il “Maha Kumbh Mela“, il più grande raduno religioso al mondo, che nel 2025 si è tenuto a Prayagraj in India segnando uno dei momenti più importanti e sacri per la religione induista. Questo pellegrinaggio è stato ufficialmente registrato come la più grande congregazione umana mai documentata: oltre 650 milioni di pellegrini hanno partecipato all’evento lungo 45 giorni secondo il governo indiano.

Il “Kumbh Mela“ si celebra ogni tre anni nelle quattro città dove, secondo i testi sacri della tradizione induista, alcune gocce della mitica Amrita, il nettare dell’immortalità, caddero sulla Terra: Prayagraj, Nasik, Ujjain e Haridwar, ogni quattro “Kumbh Mela“, ovvero una volta ogni dodici anni, si celebra il “Maha Kumbh Mela“ con milioni di fedeli che accorrono a purificarsi immergendosi nei fiumi sacri della tradizione teologica induista. Ad arricchire la mostra fotografica anche le immagini delle precedenti edizioni che porteranno i visitatori in un emozionante viaggio attraverso l’Africa e il Sud America.

"Sono orgoglioso – commenta Lotumumolo – di portare nella mia città in anteprima tutto ciò che ho possibilità di vivere sulla mia pelle, Lucca rimane un punto fermo di tutti i nostri tour fatti negli anni, una città con la quale sentiamo un legame particolarmente speciale e che rimane il nostro luogo di riferimento".

Andrea Falaschi