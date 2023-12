Garfagnana nella provincia di Lucca. Le celebrazioni per il centenario: "Territorio diventato protagonista"

Quasi un convegno di studi, per la qualità degli interventi, a cominciare quelli prettamente storici del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e del professor Umberto Sereni, ieri mattina, al Teatro Alfieri di Castelnuovo, per ricordare il passaggio della Garfagnana dalla provincia di Massa Carrara a quella di Lucca, avvenuto 100 anni fa, dopo essere stata per 64 anni sotto l’amministrazione di Massa.

Una grande celebrazione che ha visto tantissimi protagonisti animare una giornata storica. L’evento è stato promosso dalla Provincia di Lucca, Comune di Castelnuovo e Unione Comuni Garfagnana. L’avvio alla manifestazione è stato dato dalla Filarmonica "Verdi" con l’esecuzione dell’Inno nazionale. Presenti i Comuni garfagnini con i labari, sindaci o loro rappresentanti, altre autorità civili e militari, associazioni di volontariato, la Pro Loco con il presidente Silvio Fioravanti e il vice Mario Bonaldi. Quindi gli interventi del sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi, del presidente della Provincia Luca Menesini, del presidente della Regione Eugenio Giani, del presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Lucca Marcello Bertocchini e per la Fondazione Banca del Monte di Lucca Lamberto Serafini e del professore Umberto Sereni già docente all’Università di Udine. In veste di moderatore il sindaco di di San Romano Raffaella Mariani.

Al termine a tutti i Comuni è stata consegnata una medaglia coniata per l’occasione da parte della Provincia di Lucca.

"E’ stato un momento di approfondimento storico- ha sottolineato il sindaco Tagliasacchi - ma anche un’occasione per prendere consapevolezza della crescita del territorio. In questi 100 anni, la Garfagnana è passata dall’essere una terra ai margini ad acquisire un ruolo di protagonista nella vita economica, sociale e civile, grazie al suo tessuto imprenditoriale e sociale. Il contesto storico che stiamo vivendo restituisce una nuova centralità alle aree interne, suggerendo un’idea di sviluppo sostenibile che si basa su elementi propri del nostro Dna: qualità della vita, valore del tempo, salvaguardia dell’ambiente, tutela della biodiversità".

Dino Magistrelli