Futuro degli allevamenti. Dibattito sulla ’salute’

Come contrastare le emergenze sanitarie nel settore dell’allevamento, a partire dalla peste suina africana e dalle emergenze sanitarie che si stanno avvicinando. Questo l’argomento di un convegno svoltosi a Castelnuovo presso l’Unione Comuni Garfagnana, organizzato da Cia Toscana, con la presenza di amministratori e operatori economici nel settore dell’allevamento.

Dal dibattito sono emerse criticità e soluzioni, ma anche interessanti occasioni di finanziamento per gli allevatori della Garfagnana.

"Il convegno – ha commentato il presidente dell’Unione Comuni Garfagnana David Saisi – ha dato modo ai nostri allevatori di essere messi al corrente delle opportunità nel campo del benessere animale e delle normative vigenti alle quali è necessario conformarsi, ma anche di come proteggersi dalle emergenze sanitarie come la peste suina africana rilevata, purtroppo, anche in zone vicine alla nostra". "L’interesse dell’Unione verso il mondo rurale - conclude Saisi - è sempre stato centrale nelle politiche territoriali e si inserisce nelle finalità che l’Ente si è dato di promuovere e coordinare iniziative rivolte alla valorizzazione economica e ambientale del proprio territorio, nell’intento di curare gli interessi della popolazione locale facendone emergere le peculiarità e sostenendone la loro integrazione".

Dino Magistrelli