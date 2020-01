Lucca, 25 gennaio 2020 - Furto da novantamila euro all'ottica Cacini si Marlia, nel comune di Capannori: i ladri hanno agito si pensa all'alba di oggi, riuscendo a entrare dopo essere passati da un fondo attiguo sfitto e aver sfondato una parete. Rubati soprattutto occhiali da sole. L'azione è stata ripresa delle videocamere di sicurezza.

Nella registrazione si vede anche uno dei malviventi adottare uno stratagemma quanto mai singolare per eludere il sistema di allarme: una volta all'interno del negozio, il malvivente ha iniziato a strisciare sul pavimento riparandosi dietro un carrello. Giunto sotto gli espositori degli occhiali, con una canna, li ha svuotati sistematicamente uno ad uno per poi, sempre strisciando, ritornare nel magazzino in cui era stato realizzato il buco nel muro e darsi alla fuga insieme, presumibilmente, ad altri complici della banda.

Un piano studiato nei minimi dettagli e sicuramente messo a segno in altre circostanze, vista la sicurezza con cui i ladri hanno agito. Il furto è stato scoperto dai responsabili del negozio all'apertura mattutina, quando non hanno potuto far altro che chiamare i carabinieri per denunciare l'accaduto. Il negozio ha già subito tre furti.