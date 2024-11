Frantoi aperti nel Compitese. Visite, degustazioni, menu a tema laboratori e contest fra prodotti

Alla scoperta dell’olio nuovo. Domani va in scena "Frantoi aperti" a Pieve e Sant’Andrea di Compito, con visite, degustazioni, menu a tema, laboratori, un contest per stabilire la classifica dei migliori prodotti e molto altro. La manifestazione è organizzata dalla cooperativa di comunità "Centro Culturale Compitese", col patrocinio del Comune di Capannori e in collaborazione con le realtà del territorio. Al mattino sono previste visite guidate gratuite ai frantoi locali accompagnati dall’esperto agronomo Iacopo Mori, che guiderà i visitatori nei frantoi de "La Visona" e dell’azienda agricola "Alle Camelie" (partenze dal Centro Culturale Compitese, via Fonda 1, alle 9.15, 10.15 e 11.15).

Sempre domenica mattina, dalle 9.30 alle 12.30, sarà possibile visitare anche il Frantoio sociale del Compitese, accompagnati da Emiliano Pardini, esperto in olivicoltura e frantoiano. Sarà possibile acquistare l’olio nuovo. Grazie alla collaborazione con "Slow Food Lucca, Compitese e Orti Lucchesi" sarà possibile partecipare gratuitamente alla degustazione "Olio Extravergine di oliva, nutrizione e cucina", Centro Culturale Compitese alle 11.30. Si tratta di un viaggio fra i benefici dell’olio per la salute e alcune nuove ricette, con degustazione guidata di focaccia di grani antichi con zucca e ortica, carpaccio di barbabietole e arance con erbe di campo, zuppa di lenticchie, farro monococco e radicchio selvatico, bavarese all’olio con mela e cannella. Ad accompagnare in questo percorso saranno Elena Pardini, cuoca dell’agriturismo "Alle Camelie", e Riccardo Simonetti, nutrizionista, entrambi di Slow Food Lucca.

Menu dedicato all’olio nuovo anche nell’area food del Centro Culturale dalle 12.30 alle 15, dove sarà possibile pranzare con piatti cucinati con questo prezioso condimento: degustazione con bruschette, olio nuovo, crostini con ragù e funghi e salsa al profumo di castagna per antipasto; farro su brodo di fagioli; spezzatino di carne con olive al forno; ceci con olio nuovo e, infine, torte dolci lucchesi di cioccolato e verdura.

Nel primo pomeriggio di domenica l’agronomo Paolo Scialla terrà l’incontro "Imparare a conoscere l’olio nuovo, 5 caratteristiche per valutare la qualità". A seguire avverrà la premiazione del "Miglior olio nuovo 2024". Il panel test per l’analisi delle caratteristiche sensoriali dell’olio sarà eseguita da assaggiatori certificati iscritti all’albo della Regione Toscana: Massimo Gragnani, Daniela Vannelli, Benedetto Squicciarini, Paolo Scialla. Possono partecipare gratuitamente al contest sia le aziende agricole sia i privati. Oltre agli attestati, per il vincitore ci sarà un buono spesa di 100 euro offerto dall’Agricola Natali. In chiusura, concerto di Igor Santini. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito camelielucchesia.it.

Massimo Stefanini