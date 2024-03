“Fosber Group“ raddoppia. Maxi progetto da 45 milioni di euro

Fosber Group si espande. La grande azienda leader mondiale nella progettazione, produzione e installazione di linee ondulatrici e macchinari per il cartone ondulato, attraverso la proprietà Dong Fang Group, sta per investire a Monsagrati, nel comune di Pescaglia, 45 milioni di euro che serviranno all’ampliamento dell’azienda che prevede di passare da 200 a 400 dipendenti. Un progetto ambizioso per la Lucchesia, presentato ieri a Imt Alti Studi di Lucca – entità accademica con la quale la collaborazione è avviata da tempo – e che ha visto portare i saluti di Nicola Lattanzi, economista e ordinario presso la scuola di dottorato lucchese.

"Sono molto contento che Fosber abbia scelto questa sede per presentare il progetto di ampliamento – dichiara – perché come anche Imt, Fosber è radicata sul territorio ma ha una visione e una traiettoria internazionale". Il progetto di espansione, descritto minuziosamente dal Ceo di Fosber Marco Bertola, ha visto l’acquisizione di volumi già in essere quali Metaform, ex Rontani, Teloni & Teloni e MacOver per un’area complessivamente interessata di 58.600 metri quadrati. Conclusa la fase preliminare, una volta riunita la Conferenza dei servizi, il manager così come il sindaco di Pescaglia Andrea Bonfanti prevedono la posa della prima pietra al massimo entro giugno.

"Abbiamo vagliato altre location dove trasferirci – precisa Bertola – riconoscendo però che la nostra forza risiede nel luogo dove le nostre radici sono profonde. Ringrazio il sindaco Bonfanti, fin da subito abbiamo trovato nel Comune di Pescaglia un valido attore e adesso attendiamo il rilascio dei permessi. Un grazie anche alla proprietà Dong Fang Group per aver scelto di investire nella provincia di Lucca l’importante somma".

Una nuova dimensione che secondo il progetto si integra bene nel contesto, grazie all’utilizzo di materiali quali vetro, cemento, ferro e pietra; e una declinazione di “fabbrica” dove il concetto ispiratore, oltre a quello di inserimento nel tessuto locale, è dato dalla peculiarità di ottimizzare e rendere moderna l’idea di permanenza negli spazi di lavoro, a partire dagli addetti. Previste due palazzine direzionali, una mensa a forma con spazi ricreativi, un cottage da utilizzare anche per la promozione dei prodotti locali (sigari, cibo e vino) quale elemento di potenziale attrattività per il territorio. E ancora, una zona produzione e un attraversamento che dall’attuale ubicazione, permette di oltrepassare la strada provinciale mediante una passerella che conduce ai nuovi spazi, gradevole anche per i materiali utilizzati.

Tra gli obiettivi quello di realizzare un luogo formativo, la Fosber Academy. Insomma, una vera e propria “Fosber Valley” "con una mirata attenzione verso la sostenibilità" come ribadisce Bertola. Presenti anche i consiglieri regionali Mercanti e Puppa, l’assessore regionale Stefano Baccelli, il sindaco di Lucca Mario Pardini e l’assessore del Comune di Camaiore Iacopo Menchetti.

Maurizio Guccione