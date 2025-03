Forzano la porta di una casa con il piede di porco e rubano gioielli

Hanno forzato una porta sul retro di una casa con una mazza o con il classico piede di porco e una volta entrati si sono impadroniti di monili in oro e denaro. Altro furto a segno nella Piana, stavolta in località Cantini a Marginone, frazione di Altopascio. I malviventi sono penetrati nell’abitazione approfittando del fatto che in quel momento non c’era nessuno. Le indagini dei carabinieri stabiliranno se è stato un caso oppure se tenevano d’occhio la villetta. Dopo aver perlustrato alcune stanze, mettendole a soqquadro, sono riusciti a trovare gli oggetti d’oro, tra cui una fede nuziale. In questi casi oltre al valore economico, c’è quello affettivo e la sofferenza nel vedersi sottrarre ricordi del passato, legati alla famiglia. Non contenti, hanno arraffato anche alcuni utensili che hanno trovato in giro. Al rientro, per i titolari, l’amara scoperta. Gli inquirenti proveranno a ricavare informazioni utili attraverso le telecamere stradali di videosorveglianza.

Ma.Ste.