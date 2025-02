Fornaci "Il gatto con gli stivali". Una serata per gli amici pelosetti

È riuscita bene la seconda edizione della cena "Il gatto con gli stivali" organizzata dall’associazione per la difesa degli animali "L’Arca della Valle", al ristorante Il Bugno di Fornaci. Un’occasione per festeggiare il carnevale contribuendo a sostenere gli animali in difficoltà. "Ringraziamo tutti coloro che ci hanno donato i premi per la lotteria: Sabrina Cini di Lucca, Emblema viaggi, Spazio e dettagli, Profumeria la perla, Upim, La bottega del Fattore di Fornaci di Barga. Forno della Cla` di Gallicano e Tiziana rappresentante stanhome. Un sincero grazie al ristorante il Bugno che ci ha sostenuto e ci ha fatto sentire come a casa mettendoci a disposizione l’intera sala, la pista da ballo e creando un menu vegetariano che ha conquistato tutti i palati. Ringraziamo l’amministrazione comunale di Barga rappresentata dal consigliere Filippo Lunardi, le Associazioni, le Cliniche veterinarie presenti, le referenti di colonia e tutti i volontari".

L.C.