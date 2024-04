Fondazione Crl guarda ai giovani. Una Commissione per nuove idee

E’, nel suo piccolo, una rivoluzione: la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, per la prima volta, ha deciso di chiedere aiuto ai più giovani per individuare i percorsi migliori per essere vicina alle esigenze e alla necessità di quella fascia di cittadini che non superano i 30 anni.

E’ stata presentata ieri nel complesso di San Micheletto la prima Commissione Giovani istituita dalla Fondazione CrL, sarà un organismo consultivo in grado di stimolare idee, progetti, iniziative e nel contempo gli organi della Fondazione stessa potranno rivolgersi per un parere sulle tematiche giovanili. Starà in carica due anni ed è composta da nove membri, tutti tra i 19 e i 30 anni di età, scelti tra le oltre cento proposte di partecipazione arrivate nei mesi scorsi.

"La prima bella sorpresa - ha commentato il presidente dell’ente di San Micheletto, Marcello Bertocchini – è stata proprio il gran numero di candidature arrivate, segnale di una voglia di partecipazione veramente pulsante. Adesso inizia un cammino all’insegna del confronto e della reciprocità. Un’occasione per questi nove giovani di contribuire al benessere comune e nel contempo di crescita e scoperta personale. Ma è un’opportunità soprattutto per la Fondazione stessa, per ascoltare e intercettare bisogni e progetti di una fascia d’età che ha molto da dire e spesso pochi strumenti per farlo. Non abbiamo costituito questa commissione per compiacere una moda, ma per capire meglio la voce dei più giovani verso i quali stiamo facendo sforzi. Da loro ci aspettiamo molto".

Oltre al presidente Bertocchini e al vicepresidente Raffaele Domenici e alla Direttrice Maria Teresa Perelli, alla presentazione sono intervenuti Maria Pia Mencacci e Claudio Montani, membri del Consiglio d’amministrazione che hanno curato da vicino la selezione.

I criteri di selezione dei prescelti, che si riuniranno almeno una volta al mese, non avranno un budget ma un rimborso spese, sono stati spiegati da Maria Pia Mencacci: "E’ stato un lavoro di selezione sulla base di criteri discussi nel nostro consiglio di amministrazione.

La risposta dei ragazzi è arrivata da tutta la provincia di Lucca e il gruppo scelto è rappresentativo di tutti i territori. Speriamo di aver scelto i migliori anche se ce ne sarebbero stati tanti altri meritevoli con i quali proveremo a mantenere comunque i rapporti".

I prescelti provengono in quattro casi da Lucca e della Piana, in tre dalla Mediavalle e Garfagnana, mentre due avranno il compito di rappresentare la Versilia.

La Commissione sarà, dopo un primo periodo in cui sarà messa a conoscenza dei meccanismi non semplici della Fondazione, sarà chiamata a collaborare nella selezione dei progetti che la Fondazione sta raccogliendo con la Call for ideas (aperta fino al 17 maggio) nell’ambito del bando "Scelta di campo", dedicato proprio alle idee suggerite dai giovani.

Fabrizio Vincenti