Festival Sintesi Mario Tobino in 50 minuti

Partenza alla grande per il Festival della Sintesi martedì sera in San Francesco con il comico (Zelig) Enrico Bertolino. Uno show ricco di contenuti – dalla storia della tv ai personaggi anche della politica, dalla pandemia al clima – per sorridere, anzi apertamente ridere di questo pazzo Paese così ben dipinto dall’irresistibile verve del cabarettista milanese. Ma le brevità intelligenti non si fermano in questo straordinario Festival unico a livello nazionale. E dunque spazio alla musica e al suo legame con le immagini, la figura di Giulietta Masina, l’arte di riassumere e Mario Tobino raccontato in cinquanta minuti dalla Rai. Accontenta anche i più esigenti e curiosi il programma di oggi terzo giorno del Festival della Sintesi, con i suoi appuntamenti in Sala Ademollo a Palazzo Ducale. Alle 11 il maestro GianPaolo Mazzoli, direttore dell’Istituto superiore di studi musicali Luigi Boccherini di Lucca, proporrà un approfondimento sulla relazione emozionale che fa funzionare, insieme, note e fotogrammi, come avviene per le colonne sonore o per i jingle della pubblicità. Il primo appuntamento pomeridiano è previsto per le 17, quando lo storico del cinema Giorgio Simonelli dialogherà con Gianfranco Angelucci, stretto collaboratore di Federico Fellini e autore del libro Giulietta Masina, uscito nel 2021 per i tipi di Edizioni Sabinae. Un ritratto autentico e perspicace dell’attrice che ha accompagnato le vicende, artistiche e umane, del regista di Amarcord. Introdurrà l’incontro la critica letteraria Daniela Marcheschi.

Alle 18.15 sarà la volta della conversazione sull’arte di riassumere tra Massimo Marsili e Ugo Cardinale, linguista e lessicografo. Un excursus sulle tecniche che possono essere messe in campo per condensare informazioni e concetti in poche parole – come quelle di un tweet – senza rinunciare a esprimerne la complessità. Autore di un manuale di sintesi, Cardinale porterà al festival esempi, esercizi e strategie per imparare il mestiere della brevità intelligente. Protagonista dell’appuntamento serale sarà una chiacchierata a tutto tondo sullo scrittore e medico dell’allora ospedale psichiatrico di Maggiano, Mario Tobino. A trent’anni dalla morte, Rai 5 gli ha dedicato una puntata di Sciarada - Il circolo delle parole: un percorso in poco più di 50 minuti, condotto da Isabella Donfrancesco, attraverso la vita e le opere di questa complessa figura del Novecento italiano. Proprio l’autrice del programma sarà presente alle 21 a Palazzo Ducale e, con lei, ci sarà la nipote dello scrittore viareggino, Isabella Tobino, presidente della Fondazione Mario Tobino. Interverranno l’esperto di comunicazione radiotelevisiva Giorgio Simonelli, il giornalista de Il Fatto Quotidiano Nanni Delbecchi e la critica letteraria Daniela Marcheschi. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito. Per accedere è necessario presentare il green pass rafforzato e indossare una mascherina Ffp2. Chi volesse prenotarsi può farlo inviando una e-mail a info@dilloinsintesi.it. Il Festival della Sintesi prosegue fino a domenica 3 aprile; il programma completo è su www.dilloinsintesi.it.

L.S.