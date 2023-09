Festival della risata, a tutta comicità Ospiti la Gialappa’s band e Celenza

Tre giorni di risate no stop, a tutto divertimento con il Festival che già nelle passate edizioni ha fatto registrare il tutto esaurito grazie a ospiti del calibro di Raul Cremona, Nino Frassica e Gene Gnocchi. Il Festival della Risata che ha ottenuto il patrocinio e il sostegno del Comune di Lucca (inserita nel calendario “Vivi Lucca”) e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, è organizzato da Erika Citti, Elisa D’Agostino e dall’autore Vanni Baldini dell’associazione culturale E&E - Events and Executive.

“Una manifestazione in crescita, che sta diventando importante per Lucca e che sosteniamo – commenta Remo Santini, assessore al turismo –, perché accende i riflettori su un particolare settore del mondo dello spettacolo e del divertimento”. Per tutti i tre giorni infatti, oltre agli spettacoli aperti al pubblico si susseguono le lezioni e workshop di “Ride bene chi ride qui…”, realizzate in collaborazione con l’Accademia Recitazione Toscana – ART, destinate ai giovani che si sono iscritti.

Si parte oggi con una grande apertura sotto il segno del “doppiaggio più folle” con Fabio Celenza Live. Il comico amato dal pubblico televisivo di Zelig (Canale 5), Colorado (Italia Uno) e Propaganda Live (La 7) Celenza è protagonista di un evento speciale a Villa Bottini, incluso nella serata di Estatecinema che vede prima lo show del comico oggi alle 20.30 e a seguire la proiezioni del film “Una Commedia Pericolosa” con Enrico Brignano in prima visione insieme al prezzo promozionale di 3.50 euro, grazie alla collaborazione con Luccacinema (ticket anche on line su www.luccacinema.itcinema-estate-villa-bottini).

Domani sarà il giorno della Gialappa’s band (ore 17.30 auditorium San Romano) per ripercorrere i tanti successi di un gruppo di amici che ha fatto la storia della comicità: Marco Santin e Giorgio Gherarducci sono gli ospiti d’onore del festival, in un incontro che si avviano verso il tutto esaurito (eventbrite.itditaly--luccagialappas). Saranno protagonisti di un incontro organizzato dalla libreria Ubik. Grande chiusura per il festival domenica 10, alle 19, in piazza San Francesco con los pettacolo a ingresso libero tutto al femminile con le “Cabarazze”, diretto da Sonja Collini.