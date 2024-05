Festa dello Sport Lucca. Entro il 30 le domande per aderire al bando

1C’è tempo fino alle ore 12 di giovedì 30 maggio per aderire alle due manifestazioni annuali organizzate dal Comune di Lucca per la promozione degli sport. L’amministrazione ricerca associazioni, società sportive ed enti di promozione sportiva interessati a collaborare all’organizzazione e svolgimento della Festa dello Sport che si terrà sabato 15 giugno al Parco fluviale e dello SportCity Day domenica 22 settembre 2024 sulle Mura urbane. I soggetti interessati dovranno proporre attività e dimostrazioni della loro disciplina sportiva sia per i propri tesserati che per i cittadini interessati a fare una prova. La domanda dovrà essere inviata entro il 30 a [email protected].