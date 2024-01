Festa del Presepio. Tutti i riconoscimenti

A Pieve Fosciana si è svolta solennemente la festa del Presepio, con la celebrazione della Messa e a seguire la premiazione dei concorsi "Presepio in famiglia" e "Disegniamo il presepio". Inoltre sono state premiate con un diploma, in ricordo degli 800 anni del primo Presepio di San Francesco, le parrocchie che hanno aderito all’iniziativa nazionale "Terre di Presepi". L’evento è stato promosso della Pievania di San Giovanni Battista di Pieve Fosciana, Oratorio Anspi e Terre di Presepi – Amici del Presepio. Erano presenti il parroco don Giovanni Grassi, i diaconi Francesco Linari e Luigi Luciani, il presidente del Consiglio comunale e assessore Annarita Fiori e altri amministratori e organizzatori.

Per il concorso "Presepio in famiglia" sono stati premiati Giulia Biagioni, Elena Gabbani, Andrea Casci, Bianca Quilici, Adele Lucchesi, Alessandro Mannolini, Antonio Nardini, Isabel Bertolacci, Nicolas Bertolacci, Filippo Lorenzini. Per la prima edizione "Disegniamo il Presepio", premio ai ragazzi della classe di catechismo- prima Media Mattia Serafini, Emma Zambonini, Miriana Rossi, Rebecca Satti, Saverio Magagnini, Gianluca Bechelli, Filippo Toni, Rachele Guidi, Jonathan Biagioni, Margherita Bacci, Laura Giuntini, Martina Pieroni, Samuele Fani, Eva Bertoncini, Nicole Dini.

Inoltre un riconoscimento a Francesca Pieretti per avere realizzato i volti dei personaggi della rappresentazione del presepio francescano di Greccio. Infine è stato consegnato il diploma alle parrocchie di "Terre di Presepi in Garfagnana" ovvero Pieve Fosciana, Castiglione, Chiozza, Cerageto, Sassorosso, Corfino, Villa Collemandina, Mozzanella, Sillico e Capraia.

Dino Magistrelli