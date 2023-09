Festa 20 anni Centro Ufficio Grazia Casanova Porcari: il sogno di un'impresa

Attivazione dello Spid, fatturazioni elettroniche ed altri problemi che spesso assomigliano ad equazioni irrisolvibili. A Porcari, soprattutto per gli anziani ma non solo, il negozio di Grazia Casanova, titolare di Centro Ufficio, il negozio affiliato Buffetti di via Puccini, è una garanzia. L’attività ha festeggiato i 20 di esistenza, con il sindaco Leonardo Fornaciari, la vice Roberta Menchetti e l’assessore al commercio Michele Adorni. "Nel fare impresa – dicono il sindaco e la vicesindaca di Porcari – non esiste una pista battuta, o una strada da percorrere: si deve costruire il proprio percorso aggiustando il cammino giorno per giorno, Fare impresa significa trasformare un sogno in un business, in un obiettivo personale che spinge a gettare il cuore oltre l’ostacolo". M.S.