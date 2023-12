FdI, le divisioni restano anche per Natale. Ciascuna corrente si fa la cena per sé

Nemmeno la cena di Natale porta pace tra le due anime di Fratelli d’Italia. Alla tradizionale cena degli auguri del partito – tenutasi a Lunata – hanno partecipato molti iscritti ai Circoli Territoriali della provincia di Lucca ma non gli esponenti della componente che si ritrova intorno all’onorevole Riccardo Zucconi e che si ritroverà invece questa sera. Nonostante l’esito sulla carta unitario del congresso le divisioni restano.

"Abbiamo ricevuto da tutta la provincia - ha commentato il presidente provinciale Riccardo Giannoni - un numero di richieste importante, per questo abbiamo dovuto aggiungere posti in modo da consentire al maggior numero di persone possibile di partecipare alla cena con il sindaco Pardini, i consiglieri regionali Torselli e Fantozzi, assessori e consiglieri comunali dei vari comuni della Provincia di Lucca. Un appuntamento in cui Fantozzi e Torselli hanno rilanciato la sfida di Fratelli d’Italia e di tutto il centrodestra per le elezioni comunali ed europee della prossima primavera con vista già al 2025 per le regionali. Fratelli d’Italia a Lucca ha avuto l’intuizione di credere per prima e sostenere con forza la candidatura di Mario Pardini. Nei 19 comuni che andranno al voto daremo il nostro contributo in accordo con gli alleati. Il successo di questa iniziativa – conclude Giannoni – è un messaggio politico chiaro".

"Siamo convinti – ha aggiunto Fantozzi – di poter strappare finalmente la Toscana al sistema di potere della sinistra".