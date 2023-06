Fare squadra è faticoso ma premia

Paolo

Pacini

Fare squadra, che avvenga per comune passione o per necessità, si rivela infatti l’unica formula vincente, sebbene spesso faticosa.

Un altro esempio positivo è quello della pista ciclopedonale Puccini, che ieri a Cesena ha ottenuto l’Oscar italiano del cicloturismo ritirato dall’assessore al turismo Remo Santini. Un premio meritatissimo per questo progetto lungimirante che unisc Lucca a Torre dl Lago, nato oltre dieci anni fa dall’intuizione dell’allora assessore provinciale Francesco Bambini e del presidente Stefano Baccelli, sostenuto anche dall’allora sindaco Mauro Favilla e in seguito dagli altri amministratori. Un lavoro di squadra, anche qui, che ha dato i suoi frutti e che l’attuale amministrazione comunale ha saputo sfruttare al meglio come biglietto da visita per un turismo di qualità.

Un po’ quello che sottolinea il presidente della Provincia Luca Menesini in un’intervista (oggi nelle pagine nazionali) auspicando un adeguato lavoro di squadra da parte del Comitato nazionale Puccini, in vista del centenario. E’ faticoso, forse, ma necessario.

[email protected]